Не готовы к длительной войне: В Пентагоне назвали проблемы войск РФ

Российская армия по-прежнему является в основном армией призывников, говорят в Минобороны.

В американском Пентагоне назвали проблемы войск РФ. Кроме того, что у военнослужащих проблемы с моральным духом, армия не была готова к длительной войне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

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В Пентагоне отмечают, что солдаты РФ не были в полной мере готовы к операциям в наблюдаемой интенсивности, на многих направлениях и на протяжении такого длительного времени.

Кроме того, в РФ не ожидали такого высокого уровня сопротивления, а некоторым военным и вовсе не сказали, что они будут делать на территории Украины.

На этом фоне Россия продолжает полагаться на призывников. Это было в прошлом, происходит и сейчас.

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"...это по-прежнему в основном призывная армия", — говорят в Пентагоне.

По данным американских специалистов, российские войска также слабы в том, что со стороны командования отсутствует инициатива. Немаловажны и проблемы с обеспечением и логистикой.

Из-за того, что войска РФ терпят боевые неудачи, они продолжают обстреливать мирные населенные пункты ракетами, а также предпринимают попытки окружить их.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ подсчитали, что у войск РФ в Украине осталось боеприпасов и продовольствия на три дня. Это же касается и топлива.

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