Зеленский рассказал, сколько раз и о чем хочет говорить с Путиным

Необходимо провести два этапа переговоров, говорит глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече с российским главой Владимиром Путиным. Он считает, что нужно сначала закончить войну, а затем говорить о статусе Донбасса с Крымом. Слова Зеленского передает "Суспiльне".

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Президент сказал, что в первую очередь стоит решить вопрос с гарантиями безопасности Украине. После этого нужно перейти к обсуждению Донбасса и Крыма.

"Я считаю, что это очень сложная история. Для всех. И Крым и Донбасс. Чтобы там найти какой-то выход, надо сначала сделать шаг по гарантиям безопасности и окончанию войны. При этом договориться, что мы решаем вопрос временно оккупированных территорий. Мы их решим, но только после этого шага", — говорит Зеленский.

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Глава государства отмечает, что только на личной встрече с Путиным можно решить вопрос Донбасса с Крымом. Но первая встреча должна быть посвящена теме гарантий безопасности. То есть сначала решить вопрос, по которому есть согласие, а затем остальные вопросы.

Кроме того, Зеленский готов говорить с Россией и о правах русского языка, и о правах национальных меньшинств. Он хочет договориться об этом не только с Кремлем, но и с Венгрией, тоже затрагивающей эту тему.

"Я считаю, что о таких вещах мы можем договориться, и они должны быть человеческими… Вопросы зеркального отношения, зеркального уважения. О таких вещах мы говорим, я считаю, что это вещи нормальные", — добавил президент.

Напомним, ранее о переговорах с Россией высказался член украинской делегации Михаил Подоляк. Он говорит, что россияне 8 лет жили в стереотипах, которые сейчас начинают ломаться, хоть и тяжело.

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