Резников - жителям оккупированных территорий Донбасса: Пытайтесь любым способом уклониться от принудительной мобилизации РФ

Глава Минобороны отмечает, что "призванных" из так званных ЛДНР нет в статистике потерь россиян, так как для Кремля они - "пушечное мясо".

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Глава Минобороны отметил, что россияне называют свое вторжение "спасением" именно оккупированных городов Луганской и Донецкой областей. Однако 26 дней полномасштабной войны по всей территории Украины рашисты показали, что за время эскалации в городах Донбасса уже тысячи убитых мирных жителей. И сотни мертвых из тех, кого насильно призвали в ряды ВС РФ.

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В Минобороне отмечают, что за последние дни ВСУ все чаще берет в плен насильно "мобилизованных" и брошенных как "пушечное мясо" жителей ОРДЛО. Резников просит всех жителей двух областей избегать любыми способами принудительной мобилизации. Главная причина - это абсолютное безразличие Кремля к потери живой силы из так званных ЛДНР.

"Мобилизованные из "ЛДНР" не входят в статистику потерь российской армии, так как для Москвы вы лишь расходный материал. Для них нет вас. Скоро количество убитых жителей ОРДЛО пойдет на тысячи. "Защитники" из России стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Орда "освобождает" регион от школ, больниц, дорог, предприятий. От дончан и луганчан. Их устраивает, что вместо цветущего украинского Донбасса останется неживая пустыня. А вас это устраивает?" - обращается глава Минобороны.

Призванным в оккупированных территориях выдают устаревшую амуницию. / t.me/ukrain1an_news

Алексей Резников отметил, что считает жителей оккупированных территорий, как и раньше, гражданами Украины, "своими". Поэтому с любыми расхождениями разберемся потом, ведь вся страна - это разные украинцы, и народ может позволить себе быть разным, так как свободный и единый.

"Если вас забрали в ВС РФ, попробуйте как можно быстрее перейти на сторону ВСУ. Все, кто сложил оружие, - в безопасности. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись - сбегайте или сдавайтесь. Если вы сдаетесь с техникой и поможете взять в плен офицера РФ, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет," - отметил Резников.

Взяты в плен жители так званных ЛДНР в Закарпатье 21 марта. / t.me/VGlagola

Министр обороны отметил, что после отбытого наказания все будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни, так как Украине нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очистки от оккупантов.

"Обращаюсь к матерям, женам, подругам тех, кто может попасть в руки рашистов. Прячьте своих близких. Спасите от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце," - обратился министр к женщинам со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В конце своего обращения Резников подчеркнул, что время идет, поэтому совместными усилиями можно быстрее обеспечить украинский мир и благополучие всех регионов страны, которые сейчас мучаются от войны.

Ранее мы писали, что в ОРДЛО подняли возраст "призывников" до 65 лет. Известно, что "мобилизованным" выдают устаревшую амуницию, а семьям погибших - ни копейки ущерба. Также украинская разведка сообщает, что тела погибших, которых призвали в "ЛДНР" даже не всегда выдают семьям, а если отдают - без какой-либо информации о месте и причине смерти.