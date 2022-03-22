Украина вступила в языковое пространство Евросоюза: Что это значит

Решение было принято единогласно на внеочередном заседании генеральной ассамблеи.

Украина вступила в языковое пространство Евросоюза (EFNIL). О том, что это значит, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Так, решение о принятии Украины в Европейскую федерацию национальных языковых институций было принято единогласно на внеочередном заседании генассамблеи.

EFNIL, в том числе, занимается объединением национальных языковых институция государств-членов Евросоюза. Одними из основных задач организации являются контроль за исполнением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике ЕС, а также поощрение изучения официальных языков Европы для культурного разнообразия в Евросоюзе.

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По словам Креминя, вступление Украины в языковое пространство ЕС позволяет стране создать стратегию законодательной защиты государственного языка, который является будущим языком Евросоюза. Будучи членом EFNIL, Украина также может защищать языковые институции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал в интервью, в котором заявил о готовности говорить с Россией о правах русского языка в Украине. Затронуть эту тему могут и с Венгрией.

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