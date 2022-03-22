В зоне активных боев продукты будут выдавать бесплатно

Кабмин утвердил нормы выдачи продуктов населению, которое находится в опасных районах

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, население будет бесплатно получать продукты питания. Нормы определил Кабинет министров Украины своим постановлением.

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Так, на одного человека в месяц планируют выдавать:

12,14 кг зерна (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки;

2 кг крупы, риса;

1 кг макаронных изделий;

1 кг подсолнечного масла;

2,5 кг консервов (мясных, рыбных, бобовых);

1 кг сахара;

5 кг молока пастеризованного или его заменителя (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока);

1 кг хлебобулочных и кондитерских изделий (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники);

0,2 кг чая, кофе;

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Согласно постановлению, при выдаче товаров населению допускается отклонение ± 20%.

Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на которые распространяется действие государственной помощи в рамках программы єПідтримка:

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Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

г. Киев,

Луганская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черниговская область.

Напомним, саперы показали карту заминированных территорий Украины. Более 82 тысяч квадратных метров украинской земли являются опасными. Украинцам предстоит гуманитарное разминирование.

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