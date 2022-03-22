В зоне активных боев продукты будут выдавать бесплатно
В регионах, где продолжаются активные боевые действия, население будет бесплатно получать продукты питания. Нормы определил Кабинет министров Украины своим постановлением.
Читайте также: По гумкоридорам удалось эвакуировать еще 8 тысяч человек - Верещук
Так, на одного человека в месяц планируют выдавать:
- 12,14 кг зерна (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки;
- 2 кг крупы, риса;
- 1 кг макаронных изделий;
- 1 кг подсолнечного масла;
- 2,5 кг консервов (мясных, рыбных, бобовых);
- 1 кг сахара;
- 5 кг молока пастеризованного или его заменителя (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока);
- 1 кг хлебобулочных и кондитерских изделий (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники);
- 0,2 кг чая, кофе;
Читайте также: Зеленский учредил Гостомельскую военную администрацию
Согласно постановлению, при выдаче товаров населению допускается отклонение ± 20%.
Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на которые распространяется действие государственной помощи в рамках программы єПідтримка:
Читайте также: Нацбанк увеличил лимит на снятие наличных в иностранной валюте
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- г. Киев,
- Луганская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черниговская область.
Напомним, саперы показали карту заминированных территорий Украины. Более 82 тысяч квадратных метров украинской земли являются опасными. Украинцам предстоит гуманитарное разминирование.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.