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В зоне активных боев продукты будут выдавать бесплатно

Кабмин утвердил нормы выдачи продуктов населению, которое находится в опасных районах
 |  Автор: Юрий Кобзар
В зоне активных боев продукты будут выдавать бесплатно
Иллюстративное фото / EPA

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, население будет бесплатно получать продукты питания. Нормы определил Кабинет министров Украины своим постановлением.

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Так, на одного человека в месяц планируют выдавать:

  • 12,14 кг зерна (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки;
  • 2 кг крупы, риса;
  • 1 кг макаронных изделий;
  • 1 кг подсолнечного масла;
  • 2,5 кг консервов (мясных, рыбных, бобовых);
  • 1 кг сахара;
  • 5 кг молока пастеризованного или его заменителя (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока);
  • 1 кг хлебобулочных и кондитерских изделий (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники);
  • 0,2 кг чая, кофе;

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Согласно постановлению, при выдаче товаров населению допускается отклонение ± 20%.

Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на которые распространяется действие государственной помощи в рамках программы єПідтримка:

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  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • г. Киев,
  • Луганская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черниговская область.

Напомним, саперы показали карту заминированных территорий Украины. Более 82 тысяч квадратных метров украинской земли являются опасными. Украинцам предстоит гуманитарное разминирование.

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