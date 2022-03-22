"Не будьте курортом для убийц": Зеленский призвал Италию усилить санкции

Украинский лидер просит Италию наращивать санкционное давление на агрессора

Италия должна перестать быть "курортом для убийц" и заблокировать всё имущество российских олигархов на своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращении к парламенту Италии.

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"Вторжение не останавливается почти месяц, значит нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии, а чтоб Россия искала мир. Чтобы один-единственный человек искал мир", - заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что высокопоставленные россияне, которые сегодня отдают приказы на войне с Украиной, а также российские пропагандисты привыкли ездить в Италию на отдых.

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"Поэтому не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, яхты, счета, заблокируйте активы всех, кто имеет влияние в России. Пусть они его применят для мира, чтобы когда-нибудь вернуться к вам. Поддержите большинство санкций против России, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти, поддержите запрет для российских кораблей заходить в свои порты. Не должно быть ни одного исключения из санкционного режима для российских банков", - добавил Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин оказался прижат к стене сопротивлением украинцев и единством Запада в вопросе поддержки Украины и введения санкций против агрессора. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с представителями бизнеса.

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