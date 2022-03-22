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Ехали в больницу на велосипедах: На Сумщине враг обстрелял пенсионеров

Пожилая женщина погибла, а вот ее супруг получил ранения, но выжил.
Ехали в больницу на велосипедах: На Сумщине враг обстрелял пенсионеров
Военный РФ / Иллюстрированное фото / EPA / UPG

В Сумской области российские войска обстреляли супругов-пенсионеров, которые ехали на велосипедах по дороге до Тростянецкой больницы. Подробности рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора. 

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Прокуратура проводит досудебное расследование по факту случившегося, а именно по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст. 438 КК Украины). 

Следствие установило, что инцидент произошел 19 марта. Военнослужащие России открыли стрельбу из огнестрельного оружия по семье пенсионеров. Мужчина с женщиной ехали на велосипедах по полевой дороге в Тростянецкую больницу.

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В результате действий врага 59-летняя женщина погибла. Ее супруг получил ранения, но выжил. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине танк РФ расстрелял машину, в которой ехала семья с двумя детьми.

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