На Харьковщине танк РФ расстрелял машину с двумя детьми

9-летняя девочка и ее родители погибли, а 17-летнему парню удалось выжить.

В Харьковской области российский танк расстрелял машину, в которой ехала семья с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора на ее странице в Facebook.

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Согласно имеющейся информации, в автомобиле ехали родители и два ребенка.

"Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но напрасно", — сказано в сообщении.

В результате выстрелов танка 9-летняя девочка и ее родители погибли, а их 17-летний сын выжил, но получил ранения.

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В Офисе генпрокурора отметили, что по состоянию на утро 22 марта в результате войны погибли 117 детей, еще 155 детей получили ранения. Больше всего погибших детей в Киевской, Харьковской, Черниговской и Донецкой областях, а именно 58, 40, 31 и 30 смертей.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали потери россиян за 26 дней войны.

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