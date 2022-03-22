Медведчука разыскивают во многих городах Украины – генпрокурор

Данных о его выезде из страны пока нет, вероятно, нардеп скрывается в пределах страны

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала российского вторжения, вероятнее всего, до сих пор находится в Украине. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".

Читайте также: Жена Медведчука уехала из Украины - СМИ

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве, и мы не доберемся до него – я так не могу. Мы их отрабатываем", - заявила она.

По словам генпрокурора, в настоящее время работает специально созданная группа, которой поручен розыск Медведчука. В рамках этого процесса проводятся обыски во многих городах Украины.

Читайте также: Суд разрешил арестовать Медведчука

"Если он пересек границу, это было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, когда он пересек границу у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", - добавила Венедиктова.

Напомним, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Геращенко сообщил, что Медведчук точно знал, что будет вторжение, и потому его жена Оксана Марченко сбежала из Украины через Беларусь.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.