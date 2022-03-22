Оккупанты обстреляли порт в Николаеве
Российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли морской порт в Николаеве. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".
В сообщении говорится, что в результате вражеского обстрела значительно повреждена портовая инфраструктура. К счастью, по предварительной информации, никто из людей не погиб и не пострадал.
Нужно отметить, что российские войска уже несколько недель пытаются блокировать и захватить Николаев, но их атаки отбивают украинские бойцы. Несколько дней шли тяжелые бои за аэродром. Сейчас на Николаевском направлении российские войска активных наступательных действий не предпринимают.
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Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.
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