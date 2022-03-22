Литр водки и портянки: СБУ составила портрет рядового оккупанта

В руки СБУ попали служебные документы военных соединений оккупантов, там оказалось много интересной информации

Российским солдатам выдают одну пару портянок на три месяца, а в рацион включен литр водки на человека. Такая информация содержится в служебных документах российских военных, которые оказались в распоряжении СБУ.

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"Хотите понимать обобщенный портрет рядового русского захватчика? Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – 1 литр водки", - говорят в СБУ.

Кроме того, как выяснилось, при составлении социально-психологического портрета личного состава в российской армии учитывают "социальное происхождение" солдат. Т.е. указывается из какого "сословия" происходит человек – из рабочих, крестьян и т.п.

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"Культурный аспект" врага тоже впечатляет: среди справочных материалов русских командиров есть список "дней воинской славы". В числе "побед" есть краденые, бесчестные, а есть такие, которых никогда не существовало", - рассказали в СБУ.

Напомним, оккупанты сожгли конюшню в Гостомеле с животными внутри. Большинство лошадей сгорели заживо.

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