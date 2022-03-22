Военные взяли в плен подполковника РФ в трусах и носках ВСУ

Для его освобождения россияне даже поднимали авиацию.

Украинские штурмовики 128 отдельной бригады взяли в плен подполковника РФ. Во время задержания он был в носках и нижнем белье ВСУ. Подробности указаны странице бригады в Facebook.

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Так, по имеющемся данным штурмовики взяли в плен штабиста 58-й армии РФ во время очередной стычки с врагом. Военачальник возглавляет группу информационно-психологического противодействия. Указывается, что во время боя ВСУ также удалось уничтожить российский грузовик.

Кроме того, отмечается, что взятый в плен подполковник был одет в носки и нижнее белье ВСУ.

"Красочное доказательство, что штабисты росармии признают — даже трусы и носки ВСУ — лучшее нижнего белья перехваленной "второй армии мира", — сказано в публикации.

Зовут пленного — Александр Кошель, он 1982 года рождения. Постоянное место дислокации — Владикавказ, республика Северная Осетия.

Фото документов и уничтоженного грузовика / facebook.com/128brigade Фото документов и уничтоженного грузовика / facebook.com/128brigade Фото документов и уничтоженного грузовика / facebook.com/128brigade

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После того, как подполковника взяли в плен, россияне пытались его освободить, задействовав значительные силы. В том числе была поднята авиация. Последняя нанесла удар по штурмовикам, но никто не пострадал, а захваченного военачальника доставили в тыл.

Враг пытался вызволить пленного из-за того, что он лично докладывал об обстановке командующему 58 армии РФ Михаилу Зусько. Примечательно, что последний родом из Украины, а именно из небольшого села в Волынской области.

58 армия хотела продвинуться на Николаевском направлении, но полторы недели назад ее разбили ВСУ.

"После этого Зусько неформально "окрестили" самым бездарным российским генералом", — говорится в сообщении.

Что касается Кошеля, то сейчас он дает показания украинской контрразведке.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько раз и о чем хочет поговорить с Владимиром Путиным.

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