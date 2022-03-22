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В Лозовой из-за обстрелов разрушено около 20 домов

Ракеты оккупантов попали в промышленные объекты города. Сообщается о пострадавших.
В Лозовой из-за обстрелов разрушено около 20 домов
Оккупанты уничтожили около 20 жилых домов в Авдеевке. / lozova.city

В Лозовой Харьковской области российские оккупанты обстреляли промышленные объекты города. Всего сообщается о четырех ракетных ударах по насленному пункту. 

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Как сообщает местное издание LozovaNews, о погибших неизвестно, однако есть раненые. В нескольких школах и детских садах побились окна. 

Мэр Лозовой Сергей Зеленский поделился видео, в котором сообщил о разрушениях гражданских объектов. В результате ракетного обстрела, разрушено около 20 жилых домов.

Ранее мы писали, что в Мариуполе танкисты "Азова" ликвидировали вражескую бронетехнику. В результате уличного боя были уничтожены четыре танка, пехота российских оккупантов и ББМ.

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