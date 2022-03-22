Президент Польши предложит НАТО отправить в Украину миротворцев

Анджей Дуда выступит на саммите НАТО 24 марта.

Президент Польши Анджей Дуда 24 марта на саммите НАТО предложит Альянсу отправить миротворцев в Украину, которая сражается с российскими оккупантами. Об этом проинформировало польское издание kronika24.pl.

Дуда считает, что это поможет остановить и прекратить российскую агрессию в Украину.

Как НАТО отреагирует на такую инициативу Польши – пока не известно. Ранее официальные лица Альянса отказались вводить над Украиной бесполетную зону, утверждая, что это может привести к новой большой войне в Европе.

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Между тем, война в Европе уже идет с 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину. Оккупанты сумели временно захватить некоторые населенные пункты. Они пытаются окружить Киев, Харьков и Николаев, но это у них не получается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США ввести санкции против всех российских чиновников, которые продолжают работать на посту.

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