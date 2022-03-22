За фото и видеосъемку перемещений ВСУ грозит лишение свободы

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за разглашение информации о позициях и перемещениях украинской армии.

За выставленное видео в Интернете можно будет получить от 5 до 8 лет лишения свободы. / Украинская правда

Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях украинской армии, маршрутах поставок военной помощи. То есть, за несанкционированную фото и видеосъемку ВСУ грозит лишение свободы. Об этом рассказал в Фейсбуке народный депутат Андрей Осадчук.

Читайте также: Добровольцы теробороны будут признаны ветеранами войны - ВРУ

За опубликованное видео в Интернете можно получить от 5 до 8 лет лишения свободы. Если это сделано группой лиц или в корыстных целях, то от 8 до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что авиаудар по ТЦ в Подольском районе Киева, который произошел вечером 20 марта, с большей вероятностью произошел из-за тиктокера. Мужчина записал ролик с позицией украинской армии в районе "Ретровиля", после чего оккупанты уничтожили торговый центр, есть погибшие и раненые. Близлежащая инфраструктура также серьезно пострадала.

Ранее мы писали, что правоохранители смогли поймать "оператора". Мужчина раскаялся и обратился ко всем, чтобы не записывали перемещение ВСУ, так как "оперативно найдут".