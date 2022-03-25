Все больше военных РФ переходят на сторону Украины — разведка

Кроме того, растет и число солдат, которые отказываются участвовать в войне.

В Главном управлении разведки заявили, что все больше российских военных переходят на сторону Украины. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Так, в сообщении разведки указываются, что количество военных РФ, которые переходят на сторону Украины, растет. Растет и число солдат, просто отказывающихся принимать участие в войне.

"...но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", — сказано в публикации.

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Отметим, что какие-то точные цифры в разведке не называют.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 30-е сутки войны.

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