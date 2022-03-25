На Запорожье заблудились солдаты из Дагестана, но наткнулись на ВСУ
В Запорожской области ВСУ поймали двух вражеских солдат. Уроженцы Дагестана "напутали карты", после чего заблудились и наткнулись на украинских военных. Об этом говорится на странице местных сил обороны в Facebook.
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В сообщении указывается, что защитники Запорожского края взяли в плен двоих российских военнослужащих, которые являются уроженцами Дагестана.
"Очевидно, снова напутали карты и заблудились. Горячие ребята с Кавказа объявились в Запорожском направлении с оружием и боекомплектом, где и были приняты в "теплые объятия" наших ребят", — отметили в ведомстве.
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Теперь задержанные Магомед Магомедов и Анвар Маччиев дают показания о своем "путешествии". После этого они пополнят ряды пленных и будут нести ответственность по законодательству Украины, говорится в публикации.
Напомним, ранее в разведке заявили, что все больше военных РФ не только отказываются воевать, но и переходят на сторону Украины.
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