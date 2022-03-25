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На Запорожье заблудились солдаты из Дагестана, но наткнулись на ВСУ

Теперь российские военнослужащие дают показания, после чего пополнят ряды пленных.
На Запорожье заблудились солдаты из Дагестана, но наткнулись на ВСУ
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Запорожской области ВСУ поймали двух вражеских солдат. Уроженцы Дагестана "напутали карты", после чего заблудились и наткнулись на украинских военных. Об этом говорится на странице местных сил обороны в Facebook

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В сообщении указывается, что защитники Запорожского края взяли в плен двоих российских военнослужащих, которые являются уроженцами Дагестана. 

"Очевидно, снова напутали карты и заблудились. Горячие ребята с Кавказа объявились в Запорожском направлении с оружием и боекомплектом, где и были приняты в "теплые объятия" наших ребят", — отметили в ведомстве. 

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Теперь задержанные Магомед Магомедов и Анвар Маччиев дают показания о своем "путешествии". После этого они пополнят ряды пленных и будут нести ответственность по законодательству Украины, говорится в публикации.

Напомним, ранее в разведке заявили, что все больше военных РФ не только отказываются воевать, но и переходят на сторону Украины.

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