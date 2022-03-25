Медведев о сроках окончания войны с Украиной: "До достижения целей"

Она продлится до "денацификации" и "демилитаризации" страны, говорит политик.

Война РФ с Украиной продлится "до достижения целей". Об этом заявил российский бывший президент и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его слова передают росСМИ.

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"Спецоперация" будет продолжаться до достижения поставленных целей", — заявил Медведев.

Он также отметил, что этими целями для России является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента и участник украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк объяснил, что российские политики продолжают "вбрасывать какие-то свои истории" для создания психологического давления и конфликта в Украине. При этом, делают это люди, не имеющие к переговорному процессу никакого отношения.

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