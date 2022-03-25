Оказалось, денег в бюджете нет: РФ не может платить своим военным

Денежный лимит некоторых частей был исчерпан, а нового финансирования не предвидится.

В России начались большие проблемы с финансированием армии и выплатами военным. Оказалось, что денег в бюджете на некоторые траты просто нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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"После обещанных выплат военным оккупационной армии в российских военных частях появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена", — говорится в сообщении.

Также указывается, что дополнительные деньги в бюджете на указанные траты найти не могут из-за плохого состояния финансовой системы РФ, что наблюдается из-за санкций.

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"Во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто принимал участие в войне против Украины, за февраль имеющийся лимит средств воинских частей полностью исчерпан", — добавили в разведке.

По ее данным, похожая ситуация сложилась и с ЧВК. В частности, даже там все чаще наблюдаются случаи отказа от отправки в Украину. Причиной является несоблюдение контрактов. Военным РФ буквально не платят за участие в боевых действиях, не выплачивают компенсации за ранения и не предоставляют социальных гарантий, подытожили разведчики.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали потери РФ в Украине.

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