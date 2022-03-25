Оккупанты на Сумщине расстреляли пенсионеров

Следователи по данному факту открыли уголовное производство.

В Конотопском районе Сумской области российские солдаты расстреляли пенсионеров во дворе их собственного дома. Следователи по данному факту открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что 24 марта 2022 года российские военнослужащие в селе Великий Самбор открыли огонь по 62-летним мужчине и женщине. От полученных ран мирные жители погибли.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что все российские военные преступники, которые совершили преступления в Украине, понесут наказание в соответствии с украинским законодательством. НАТО тоже предупредило, что за военные преступления все понесут наказание.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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