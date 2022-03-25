РФ распространяет дезинформацию о сепаратистских планах стран-союзников на территорию Украины

Пропагандисты заявляют, что мировые страны, которые поддерживают Украину, хотят ее разделить.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщают о новой волне дезинформации, которую могут запустить россияне для создания апатии и отсутствия веры в победу среди украинцев.

Было замечено в материалах псевдо оппозиционеров режима Кремля о якобы сепаратистских планах стран-союзников Украины на территорию страны. Оккупанты заявляют, что на украинскую территорию нельзя пускать миротворцев, так как это якобы закончится "разделом территорий Украины", какой она была в 1939 году. Среди таких стран Россия выделяет Румынию, Польшу и Венгрию.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину все действия именно РФ направлены на раздел украинских территорий. В результате серьезных потерь техники и живой силы пропагандисты решили деморализировать отдельные страны, которые являются для Украины союзниками в войне.

"Информационные вбросы такого типа свидетельствуют о том, что экосистема российской дезинформации и пропаганды продолжает проигрывать," - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Ранее мы писали, Россия не может платить своим военным, так как денежный лимит некоторых частей был исчерпан, а нового финансирования не ожидается. Санкции повлияли и на зарплаты российских боевиков.