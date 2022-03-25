На Черниговщине уничтожили еще одну колонну российской техники

Бронированные машины оказались "не такими уж и бронированными", пишут военные.

В пятницу, 25 марта, украинские военнослужащие уничтожили еще одну колонну российской техники в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook.

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В публикации говорится, что силы сопротивления Сиверщины продолжают работать над скорейшей победой "над наглым врагом". В очередной раз бронированные машины россиян оказались "не такими уж и бронированными".

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"Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ озвучили потери войск РФ по состоянию на 25 марта.

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Фото уничтоженной техники / facebook.com/kommander.nord/ Фото уничтоженной техники / facebook.com/kommander.nord/ Фото уничтоженной техники / facebook.com/kommander.nord/ Фото уничтоженной техники / facebook.com/kommander.nord/