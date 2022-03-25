На Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли 3 людей за неделю
За последнюю неделю в Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли трое людей. Еще трое получили травмы. Об этом сообщают ГСЧС в Украине.
Читайте также: Из-за обстрелов Луганщина утопает в пожарах - ГСЧСОтметим, что власти и спасатели просят людей прекратить сжигание сухой травы и мусора. Однако несмотря на военное состояние, украинцы продолжают "хозяйствовать".
В результате во время поджога "лишней" травы погибли трое пенсионерок. Трое мужчин поплатились собственным здоровьем в процессе сжигания сухостей.
Читайте также: В Киеве наблюдается загрязнение воздуха после пожаров - КличкоТакже сообщается, что из-за этих пожаров горели хозяйственные здания. В ветренную погоду огонь быстро распространяется на большую территорию.
"Жаль, что некоторые украинцы готовы заплатить жизнью и здоровьем, но не готовы отказаться от пагубной привычки сжигать сухую траву," - отмечают в ГСЧС.
Ранее мы писали, что Арестович назвал срок, который понадобится для изгнания всех захватчиков. По мнению советника главы ОП, украинцам понадобится до двух месяцев. Также Алексей отметил, что в настоящее время войска РФ испытывают большие трудности со снабжением.