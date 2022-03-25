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На Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли 3 людей за неделю

Украинские власти и спасатели в очередной раз просят украинцев прекратить жечь траву и не провоцировать пожары.
На Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли 3 людей за неделю
За неделю в Прикарпатье погибли трое пенсионерок во время поджога сухой травы. / ГСЧС / Telegram

За последнюю неделю в Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли трое людей. Еще трое получили травмы. Об этом сообщают ГСЧС в Украине.

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Отметим, что власти и спасатели просят людей прекратить сжигание сухой травы и мусора. Однако несмотря на военное состояние, украинцы продолжают "хозяйствовать".

В результате во время поджога "лишней" травы погибли трое пенсионерок. Трое мужчин поплатились собственным здоровьем в процессе сжигания сухостей. 

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Также сообщается, что из-за этих пожаров горели хозяйственные здания. В ветренную погоду огонь быстро распространяется на большую территорию. 

"Жаль, что некоторые украинцы готовы заплатить жизнью и здоровьем, но не готовы отказаться от пагубной привычки сжигать сухую траву," - отмечают в ГСЧС.

Ранее мы писали, что Арестович назвал срок, который понадобится для изгнания всех захватчиков. По мнению советника главы ОП, украинцам понадобится до двух месяцев. Также Алексей отметил, что в настоящее время войска РФ испытывают большие трудности со снабжением.

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