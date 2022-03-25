Россия готовится применить боевые газы на фронте – СНБО

На подготовку к применению химического оружия указывает несколько фактов

Российские оккупанты могут применить отравляющий боевой газ зарин для прорыва украинской обороны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Отмечается, что с каждым днем появляется все больше данных о том, что российское руководство намеревается применить отравляющие вещества на территории Украины.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (с военной целью его применяют как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

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В подтверждение этого приводится несколько фактов:

17 марта офицерам армии вторжения начали делать инъекции с антидотом фосфорорганических соединений;

20 марта командному составу российской армии выдали ампулы с атропином, который применяют в качестве антидота при химических отравлениях.

российская пропаганда активно "разгоняет" фейк об "американских биолабораториях в Украине", из которых происходит "утечка патогенов".

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Россия уже применяла химическое оружие, и призвали проявлять бдительность. Также Альянс обвинил Кремль в постоянной лжи.

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