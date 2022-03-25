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Новая Чернобаевка: На Сумщине ВСУ разгромили колонну оккупантов

Украинские бойцы неоднократно дали отпор врагу на одном и том же месте.
Новая Чернобаевка: На Сумщине ВСУ разгромили колонну оккупантов
План российского подвоза техники провалился. / facebook.com/93OMBR

Защитники 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" рассказали о новой локальной "Чернобаевке", которая образовалась в Тростянце на Сумщине. Вооруженные силы Украины уже несколько раз разбили технику оккупантов в одном и том же месте. Об этом сообщает пресс-служба 93-й бригады в Фейсбук.

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Отмечается, что россияне продолжают попытки подвоза техники, однако ВСУ их регулярно бомбит. Украинские бойцы показали фото разбитой техники оккупантов в Тростянце. 

"На фото - разбитый НЛАВом российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше не раз разбивали противника: здесь уже увидели в Боге пару российских БМП, танки, автомобильная техника. Но это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают," - рассказывается в сообщении. 

Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR
Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR

Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR
Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR

Мэр Тростянца Юрий Бова сообщил о приятных новостях. Вооруженные Силы Украины начали зачистку российских оккупантов. Стоит отметить, что город находится в 60 километрах от границы с агрессором. 

Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR
Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR

Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR
Тростянец стал новой Чернобаевкой. / facebook.com/93OMBR

Ранее мы писали, что в Изюме Харьковской области задержаны экс-мэр, два депутата и полицейский в отставке. Правоохранители обвиняют их в государственной измене, сотрудничестве с оккупантом и подрыве территориальной целостности Украины. 

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