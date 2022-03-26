Жители Славутича героически сопротивляются захватчикам - Арестович

Российские войска сегодня попытались захватить Славутич.

Жители города Славутич (Киевская область) оказывают героическое сопротивление российским оккупантам, которые попытались сегодня утром его захватить. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас на площади проходит огромный митинг с украинскими флагами, Город-герой, город ликвидаторов дает отпор российским захватчикам", - сказал Арестович.

Напомним, что несколько дней назад российские войска выдвинули ультиматум мэру Славутича. Они угрожали начать штурм города. Однако, власти этого города отвергли российский ультиматум.

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Сегодня утром, 26 марта, российские войска зашли в Славутич. Тысячи местных жителей вышли на митинг протеста. В результате российские военные отступили, пообещав разблокировать Славутич, чтобы люди могли выехать, а также привезти гуманитарную помощь.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне против Украины около 16 400 человек.

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