Почта
 

Жители Славутича героически сопротивляются захватчикам - Арестович

Российские войска сегодня попытались захватить Славутич.
 |  Автор: Виталий Кулак
Жители Славутича героически сопротивляются захватчикам - Арестович
Митинг в Славутиче / facebook.com/slavutych.mr/

Жители города Славутич (Киевская область) оказывают героическое сопротивление российским оккупантам, которые попытались сегодня утром его захватить. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас на площади проходит огромный митинг с украинскими флагами, Город-герой, город ликвидаторов дает отпор российским захватчикам", - сказал Арестович.

Напомним, что несколько дней назад российские войска выдвинули ультиматум мэру Славутича. Они угрожали начать штурм города. Однако, власти этого города отвергли российский ультиматум.

Читайте также: Тероборона отбила первую попытку взять Славутич

Сегодня утром, 26 марта, российские войска зашли в Славутич. Тысячи местных жителей вышли на митинг протеста. В результате российские военные отступили, пообещав разблокировать Славутич, чтобы люди могли выехать, а также привезти гуманитарную помощь.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне против Украины около 16 400 человек.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK