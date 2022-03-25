Тероборона отбила первую попытку взять Славутич

Город энергетиков расположен в стороне от Киева возле границы с Беларусью

В городе Славутич бойцы территориальной обороны отбили первую попытку штурма со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Героически держится Мариуполь, героически держится Чернигов. Отдельная благодарность личному составу и жителям города Славутич, города ядерщиков, терроборона которого отбила первую попытку российского наступления и героически держит оборону города", - сказал он.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, к расположенному возле белорусской границы Славутичу россияне вплотную приблизились 24 марта и обстреляли блокпост на въезде в город.

Сегодня городские власти обратились к жителям с просьбой не выходить из домов, потому что в городе работают снайперы.

Напомним, по словам Арестовича, на изгнание захватчиков потребуется до 2 месяцев. Оккупанты попробуют закрепиться в уже захваченных городах.

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