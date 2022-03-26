Под Одессой уничтожили российских диверсантов
Российские скоростные катера пытались высадить диверсионно-разведывательную группу на побережье Одесской области. Украинские бойцы сорвали эту попытку, сообщил в своем видеообращении офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, российские диверсанты, пытавшиеся проникнуть на украинскую территорию, уничтожены. Сколько конкретно уничтожено диверсантов – не уточняется.
Назаров подчеркнул, что ситуация в Одессе и области остается стабильной. Вооруженные силы Украины полностью контролируют обстановку.
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Между тем, по данным британской разведки, российские войска пытаются по-прежнему обойти Николаев, чтобы начать наступление в сторону Одессы. Однако, в последнее время их продвижение остановили.
Напомним, ранее одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что российские войска могут с суши и моря окружить Одессу, но город к этому готов и будет защищаться.
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