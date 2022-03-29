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В Чернигове в результате обстрелов погибло до 400 человек - мэр

Атрошенко отметил, что о точном количестве говорить невозможно.
В Чернигове в результате обстрелов погибло до 400 человек - мэр
Орки уничтожили архив СБУ в Черниговской области. / Геращенко / Телеграм

В результате обстрелов ВС РФ в Чернигове погибло от 350 до 400 человек. Об этом пишет "Интерфакт" с ссылкой на мэра города Владислава Атрошенко.

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Атрошенко отмечает, что не может сказать о точных данных. Однако в Чернигове переназначили начальника управления здравоохранения, поэтому есть надежда на более детальную статистику потерь. 

"У нас погибло уже 350 людей в городе. Это не окончательные данные. Думаю, то эта цифра уже около 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело это все переносить," - рассказал городской голова. 

Помимо этого мэр Чернигова рассказал о раненых. В двух больницам находится более 400 человек. Ежедневно после обстрелов в учреждения поступают примерно 40 пострадавших, из которых большая часть - мирные жители Чернигова.

Ранее мы писали, что в Николаеве оккупанты разрушили здание ОВА. О погибших не сообщается. Известно, что из-под завалов удалось достать 17 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Также попали в кабинет глава ОВА Виталия Кима. Политик сообщил, что проспал. Однако это и спасло ему жизнь. 

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