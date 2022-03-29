Гуманитарные коридоры в Украине на 29 марта: названы маршруты

Сегодня стороны согласовали только три гуманитарных коридора.

В Украине сегодня, 29 марта, будут работать три гуманитарных коридора, по которым мирные жители смогут покинуть районы боевых действий с российскими оккупантами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьера, министр реинтеграции Ирина Верещук.

В частности, в Донецкой области будет действовать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Мариупольцы могут выехать из города на своих автомобилях. Жители Бердянска смогут выехать в Запорожье на автобусах (задействовано 34 автобуса).

В Запорожской области жители Мелитополя сегодня на автобусах смогут выехать в Запорожье. Жители Энергодара на своих машинах смогут выехать тоже в Запорожье.

Напомним, вчера, 28 марта, гуманитарные коридоры не открывали. Причина - была получена информация, что российские оккупанты готовят провокации.

Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

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Иллюстративное фото / EPA / UPG

Иллюстративное фото / EPA / UPG

Иллюстративное фото / EPA / UPG