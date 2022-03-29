СМИ назвали задачу Абрамовича в переговорах Украины и России

Участие олигарха в переговорном процессе одобрили обе стороны

Российский олигарх Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах в качестве нейтрального переговорщика. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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"Абрамович позиционирует себя как нейтральный переговорщик. Его главная задача "передавать их начальнику понятным и человеческим языком нашу позицию", - пишет издание.

Участие Абрамовича в переговорах в похожем ключе прокомментировал для российских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить с двух сторон одобрение. В случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - заявил Песков.

Напомним, сегодня в Стамбуле проходит очередной раунд российско-украинских переговоров. Сейчас обсуждают гарантии безопасности и прекращение огня.

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