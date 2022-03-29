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На Харьковщине ВСУ ликвидировали еще одного российского командира

Он командовал бригадой, которая понесла наибольшие потери во время войны против Украины.
На Харьковщине ВСУ ликвидировали еще одного российского командира
Ликвидированный командир / facebook.com/AFUStratCom

В боях под Харьковом ВСУ был ликвидирован еще один российский командир Денис Курило.Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. 

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"В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило", — сообщают военные. 

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В публикации также говорится, что именно 200-я бригада несет наибольшие потери во время войны против Украины. Согласно имеющейся информации, ВСУ уничтожили две батальонные группы, а в общем потери личного состава данной бригады превышают 1,5 тыс военных. 

Напомним, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, мол армия РФ теперь сосредоточится на Донбассе.

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