На Харьковщине ВСУ ликвидировали еще одного российского командира

Он командовал бригадой, которая понесла наибольшие потери во время войны против Украины.

В боях под Харьковом ВСУ был ликвидирован еще один российский командир Денис Курило.Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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"В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило", — сообщают военные.

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В публикации также говорится, что именно 200-я бригада несет наибольшие потери во время войны против Украины. Согласно имеющейся информации, ВСУ уничтожили две батальонные группы, а в общем потери личного состава данной бригады превышают 1,5 тыс военных.

Напомним, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, мол армия РФ теперь сосредоточится на Донбассе.

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