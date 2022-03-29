Украинский генерал назвал сроки окончания войны

На это будет влиять как мировое давление на Владимира Путина, так и успехи ВСУ.

Бывший глава Службы внешней разведки и генерал армии Николай Маломуж назвал сроки окончания войны в Украине. Назревает перелом. Важны не только переговоры, но и то, смогут ли ВСУ пойти в тактическое и в стратегическое наступление. Слова эксперта передает "Обозреватель".

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По словам генерала, сейчас важно объединить силы и грамотно разработать операции, которые смогли бы нанести противнику мощный урон на всех уровнях.

Маломуж говорит, что Путин понимает, что затяжная война станет для него еще большим провалом.

"Наш успех на дипломатическом фронте может привести к прекращению обстрелов и выходу на мирный процесс", — отметил он.

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Специалист, говоря о переломе в войне, добавил, что через 7-10 дней может сработать военная составляющая, в том числе контрнаступление ВСУ. Это, наряду с мировым давлением, должно заставить главу РФ сесть за стол переговоров. Затем мирный процесс может продлиться еще пару недель.

"Я предполагаю, что в течение месяца война должна закончиться", — подытожил Маломуж.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, мол их основные задачи в Украине якобы "выполнены", потому российские войска сосредоточатся на захвате Донбасса.

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