После переговоров в Турции в РФ заговорили о саммите Зеленский-Путин

В российской делегации считают, что очередной раунд прошел "конструктивно".

В Стамбуле, в Турции, закончились мирные переговоры украинской и российской делегаций. Владимир Мединский, участник последней, рассказал подробности и заговорил о саммите президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Его слова передают росСМИ.

Читайте также: Оккупанты выводят часть войск из двух областей Украины – Генштаб

Так, Мединский говорит, что переговоры прошли конструктивно. Киев передал Москве понятно сформулированную позицию. В свою очередь Москва делает два шага навстречу для урегулирования ситуации, добавил переговорщик, не став раскрывать деталей.

Говоря о встрече Зеленского с Путиным, Мединский сказал, что она может пройти одновременно с парафированием договора РФ и Украины на уровне министерств внутренних дел, то есть на уровне правительств.

Читайте также: Украинский генерал назвал сроки окончания войны

В дальнейшем российская сторона изучит предложения Украины, а также доложит о них Путину.

Напомним, ранее подробности о переговорах сообщили представители украинской делегации.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.