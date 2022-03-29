Почта
 

После переговоров в Турции в РФ заговорили о саммите Зеленский-Путин

В российской делегации считают, что очередной раунд прошел "конструктивно".
После переговоров в Турции в РФ заговорили о саммите Зеленский-Путин
Владимир Мединский / EPA / UPG

В Стамбуле, в Турции, закончились мирные переговоры украинской и российской делегаций. Владимир Мединский, участник последней, рассказал подробности и заговорил о саммите президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Его слова передают росСМИ.

Читайте также: Оккупанты выводят часть войск из двух областей Украины – Генштаб

Так, Мединский говорит, что переговоры прошли конструктивно. Киев передал Москве понятно сформулированную позицию. В свою очередь Москва делает два шага навстречу для урегулирования ситуации, добавил переговорщик, не став раскрывать деталей. 

Говоря о встрече Зеленского с Путиным, Мединский сказал, что она может пройти одновременно с парафированием договора РФ и Украины на уровне министерств внутренних дел, то есть на уровне правительств.

Читайте также: Украинский генерал назвал сроки окончания войны

В дальнейшем российская сторона изучит предложения Украины, а также доложит о них Путину.

Напомним, ранее подробности о переговорах сообщили представители украинской делегации.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK