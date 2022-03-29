ВСУ уничтожили новейшую бронемашину армии РФ

Россия продолжает утилизировать в полях Украины свою военную технику, на которую были потрачены миллиарды нефтедолларов

"Тайфун" до встречи с ВСУ / wikipedia.org

ВСУ уничтожили российский многоцелевой бронеавтомобиль повышенной защищенности КамАЗ "Тайфун". Об этом сообщает пресс-служба украинского Генерального штаба.

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"Аналоговнет. Гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун". (…) Украинские воины сделали его уникальным – так он точно нигде в мире не выглядел", - прокомментировали в штабе фото уничтоженного броневика.

Также в Генштабе сообщили, что повреждена в ходе данного боя была уничтожена и другая техника оккупантов.

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Для справки. Грузовые броневики семейства "Тайфун" приняты на вооружение российской армии в 2015 году. Выпускаются на шасси "Камаза" и "Урала" в различных модификациях. Бронеавтомобилей предназначены для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования или систем вооружений.

Так, на базе "Тайуна" созданы машины связи, мобильные артиллерийские системы, станции управления БПЛА, эвакуаторы и т.д. Машины позиционируются как хорошо бронированные и защищенные от минно-взрывной угрозы.

Напомним, десантники разгромили колонну оккупантов, двигавшуюся на Николаев. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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