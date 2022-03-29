Госсекретарь США не видит серьезного отношения РФ к переговорам

В США сосредоточены на том, что РФ делает, а не говорит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит серьезного отношения РФ к переговорам с Украиной. Он отметил, что не стоит доверять всем словам, сказанным в России по поводу войны на территории Украины.

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Блинкен подчеркнул, что в США сосредоточены на действиях РФ, а не словах.

"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем," - сообщил госсекретарь США.

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Также Блинкен подчеркнул, что заявление РФ о сокращении боевых действий вокруг Киева может стать "способом, с помощью которого она вновь пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает".

Ранее мы писали, что часть войск РФ отходят от Киева. В разведке США это назвали "серьезным стратегическим сдвигом". Также это может быть более долгосрочный шаг, так как россияне столкнулись с неспособностью продвигаться на севере Украины.