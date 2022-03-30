Депутат-предатель провел россиян по тайной тропе в Изюм – горсовет
В Изюме депутат горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский провел в осажденный город российских оккупантов по незащищенной дороге. Об этом сообщил у себя в Facebook начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.
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По его словам, российские оккупанты начали заходить в Изюм в субботу, 26 марта.
"Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов", - рассказал чиновник.
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Стрельник подчеркнул, что без помощи предателя россияне никогда не смогли бы попасть в город. Теперь же Изюм полностью заблокирован, в него невозможно доставить гуманитарную помощь, а население оказалось в эпицентре сражения.
Напомним, в Киевской области обезвредили коллаборанта. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.
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