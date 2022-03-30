В среду эвакуация будет проводиться по трем направлениям, говорит политик.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала список гуманитарных коридоров на 30 марта. Ее слова прозвучали на брифинге.

Читайте также: Мы были слепы: В Германии покаялись за свою зависимость от газа из РФ

Так, сегодня будет работать коридор для эвакуации жителей Мариуполя и доставки гуманитарных грузов в Бердянск.

Помощь и возможность эвакуироваться получат и жители Мелитополя. Также выехать в составе колонны на собственном авто можно будет из Энергодара в Запорожье.

Читайте также: Британия заявила, что готова стать гарантом безопасности Украины

Верещук информировала, что созданные колонны автобусов и грузовых автомобилей, перевозящих гуманитарную помощь, уже выдвинулись из территории Запорожья. На обратном пути к гуманитарным колоннам из Мелитополя и Бердянска смогут присоединиться граждане на своем транспорте.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден готов говорить с Путиным, но при одном условии

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.