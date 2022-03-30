Военные РФ массово разрывают контракты из-за войны — Генштаб

В это время ВСУ успешно отбивают вражеские атаки.

У РФ большие проблемы с комплектацией подразделений. Российские военные массово разрывают контракты из-за войны, а противник пытается решить проблему, перебрасывая подразделения из оккупированных территорий Грузии. Об оперативной обстановке по состоянию на утро 30 марта рассказали в Генштабе ВСУ.

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Так, с целью комплектации своей армии РФ перебросила в Украину подразделения из Южной Осетии и Абхазии. Речь идет о примерно 2 тыс военнослужащих.

В это же время военные срочной службы 26-го танкового полка, подписавшие контракты, после участия в войне против Украины начали подавать рапорты с просьбой разорвать контракт с целью прохождения службы в пункте постоянной дислокации.

На временно оккупированной Луганщине враг планирует очередную волну мобилизации с 1 апреля. Не исключается, что будут попытки мобилизовать граждан из недавно захваченных населенных пунктов области.

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На протяжении дня на Луганском и Донецком направлении ВСУ отбили 4 атаки, уничтожив 7 танков, 7 единиц бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и живую силу врага.

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне продолжают совершать незаконные действия в отношении местного населения. Например, устанавливая вооружение между домов, а в Мелитополе противник установил блокпосты на въезде в город и усилил пропускной режим.

Также войска РФ продолжают грабить квартиры людей, задерживать активистов и чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине военные РФ устроили провокацию у границы.

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