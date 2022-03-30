РФ должна вывести войска до подписания мира – Арахамия

Без предварительного отвода войск мирный договор будет считаться недействительным, заявил парламентарий

До того, как будет подписан мирный договор, Россия уже должна будет полностью вывести свои войска из Украины. Об этом глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что в ходе переговоров Россия подтвердила, что признает Венскую конвенцию. Этот международный документ среди прочего предусматривает, что договор, подписанный под давлением, является ничтожным.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", - пояснил Арахамия.

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По его словам, данный принцип является "предохранителем", который призван обеспечить подписание мирного договора. Также Арахамия уточнил, что отвод российских войск в этом контексте должен состояться на рубежи до по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Напомним, постпред Украины в ООН обозначил сходство Путина со Сталиным. Сергей Кислица отметил, что российский президент пытается создать дефицит продовольствия, чтобы обернуть в свою "пользу".

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