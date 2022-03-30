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СБУ разоблачила большую сеть вражеских интернет-агентов

В состав групп информационных диверсий входило более 20 человек.
 |  Автор: Виталий Кулак
СБУ разоблачила большую сеть вражеских интернет-агентов
Иллюстративное фото / ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ в разных городах ликвидировали крупную сеть вражеских интернет-агентов, призывавших поддержать полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В состав групп информационных диверсий входило более 20 человек. Среди них 7 интернет-агентов спецслужб РФ, позиционировавших себя как "лидеры общественного мнения".

Так, СБУ задержала "блогера" одного из самых популярных телеграмм-каналов и интернет-порталов Украины, который призывал поддерживать российских оккупантов.

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В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). В ближайшее время фигуранту сообщат о подозрении в преступлении.

Еще одного вражеского агента разоблачили в Черкассах. Он распространял в запрещенных в Украине социальных сетях материалы в поддержку российской агрессии.

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Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу в составе четырех человек.

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