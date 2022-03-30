Документ с требованием капитуляции сохранили для музея – Арахамия

На первых переговорах Россия требовала от Украины капитуляции, сейчас этот документ годится только в музей

В начале российского вторжения в Украину российская делегация в ходе самого первого раунда очных переговоров передала украинской стороне договор о капитуляции. Этот документ Украина сохранит для музея. Об этом глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Активная фаза боевых действий продолжается и будет длиться минимум неделю - Арестович

Он отметил, что поведение и требования российской стороны на переговорах находятся в прямой зависимости от ситуации на фронте, и в настоящее время украинские позиции на переговорах улучшаются.

"Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", - похвастался нардеп.

Читайте также: Потери РФ уже превышают 17 тыс человек — данные Генштаба ВСУ

По словам Арахамии, если ситуация на фронте сказывается на переговорах, то переговоры не оказывают прямого влияния на боевые действия.

"Мы своими переговорами никак не влияем на военных. Они делают свою работу, освобождают нашу землю. Если там есть успехи, мы, естественно, пытаемся сразу использовать это на переговорах как контраргумент и выторговать лучшие позиции. Но ни в коем случае не наоборот", - сказал он.

Напомним, по словам Арахамии, РФ должна вывести войска до подписания мира. Без предварительного отвода войск мирный договор будет считаться недействительным, заявил парламентарий.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.