Для защиты нашей и вашей свободы: Зеленский обратился к Норвегии

Норвегия может дать Украине оружие и закрыть порты для российских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Норвегии с просьбой предоставить оружие для борьбы с российской авиацией и флотом. Этот запрос он озвучил в ходе своего видеообращения к норвежскому парламенту.

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"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании... Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение – ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что все оружие, которое Норвегия согласится передать Украине, будет использовано исключительно в целях обороны – "для защиты нашей свободы и вашей свободы".

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Кроме того, Зеленский попросил Норвегию каждую неделю усиливать санкции против России, чтобы ускорить наступление мира. В частности он призвал закрыть норвежские порты для российских торговых судов.

"Пока Россия блокирует наши порты, она не имеет права пользоваться всеми портами свободного мира. Я хочу подчеркнуть, это не вопрос о деньгах, это вопрос о свободе и безопасности мореходства в мире", - сказал он.

Напомним, к лету Польша откажется от угля из РФ, к зиме – от нефти. Варшава призывает Европу следовать ее примеру и отказаться от российских энергоносителей.

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