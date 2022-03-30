Новая фаза поддержки: Британия даст Украине более смертоносное оружие

Страна уже перешла от отпора России к удержанию позиций и возвращению своих территорий.

В правительстве Великобритании хотят усилить поддержку Украины. В рамках "новой фазы" стране собираются передать более смертоносное вооружение. Об этом сообщает издание The Times.

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Так, глава штаба обороны адмирал Тони Радакин сказал на брифинге, что Лондон готовит "новую фазу поддержки" Украины, так как конфликт превратился в более традиционную войну. Кроме того, ВСУ перешли от отпора к удержанию позиций, а также возвращению своих территорий.

В это же время представитель премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что сейчас британское правительство изучает вопрос помощи, а именно военной техники, которую может предоставить.

"Украинская армия не только удерживает крупные города, она вынуждает россиян отступать. Наша поддержка должна измениться, учитывая это", — говорит он.

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Указывается, что Джонсон предупредил Кабмин о желании передать Украине более смертоносную военную помощь. О каком оружии идет речь, пока неизвестно. Но точно известно, что это не танки и другая подобная техника, так как это может привести к эскалации.

Правительство изучает все возможные варианты, когда речь заходит о том, чтобы у Украины было все необходимое для самозащиты, подытожил представитель Джонсона.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия готова стать гарантом безопасности Украины

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