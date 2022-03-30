К лету Польша откажется от угля из РФ, к зиме – от нефти

Варшава призывает Европу следовать ее примеру и отказаться от российских энергоносителей

Польша намерена полностью отказаться от импорта российского угля уже в течение апреля-мая, а к концу года полностью откажется от российской нефти. Об этом пишет TVN24 со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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"Несмотря на то, что на это нет согласия со стороны Еврокомиссии, мы приняли соответствующий законопроект Кабмина и направляем его в парламент. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, полностью откажется от угля", - сказал он.

Также польский премьер заверил, что его правительство приложит все усилия к тому, чтобы отказаться и от нефти из России к концу года. По его словам, Польша еще раньше начала "демонстрировать план дерусификации в области газа".

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Моравецкий подчеркнул, что Кремль использует энергоносители для шантажа, поэтому призвал Европу последовать примеру Польши.

"Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам", - заявил он.

Напомним, власти Венгрии устроили скандал с оппозицией из-за Украины. В преддверии выборов одним из главных спорных вопросов оказалась поддержка Украины.

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