Переговоры с РФ выйдут на конкретику в считанные дни – ОП

Также в ближайшее время может начаться подготовка встречи двух президентов

Мирные переговоры с Россией выйдут на конкретику уже в считанные дни. Об этом на телемарафоне заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности, чтобы мы не получили еще одну войну. Поэтому я думаю, что мы выйдем на конкретику, на конкретизацию этого договора буквально в считанные дни. И он устроит все страны-гаранты", - заявил он.

По словам советника, Украина уже подготовила пакет документов для проведения личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина и передала его российской стороне. Подготовка встречи может начаться после того, когда россияне дадут свой предварительный ответ на эти предложения.

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"Мы считаем, что пакет документов готов. Ключевой – это договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира… Наверное, мы можем выходить на понимание, что в ближайшее время встреча президентов будет. Когда именно, сказать невозможно", - отметил Подоляк.

Напомним, в ОП рассказали, когда будет референдум по мирному договору с РФ. Его можно будет провести только после того, как из Украины выведут российские оккупационные войска.

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