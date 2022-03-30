Россияне не отказались от планов по захвату Киева – Минобороны

Ранее в Генштабе утверждали, что россияне всё же передумали брать Киев

Россияне пока не отказались от попыток окружить или даже захватить Киев и Чернигов. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в среду.

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"По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", - сказал он.

Мотузяник подтвердил, что ВСУ фиксируют "определенное частичное перемещение" некоторых подразделений врага на Киевском и Черниговском направлениях. Однако массового отвода российских войск в этих регионах пока не наблюдается, отметил он.

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При этом Мотузяник предположил, что россияне могли отвести некоторые наиболее побитые подразделения, чтобы доукомплектовать их.

Напомним, накануне российская сторона заявила о сворачивании операции в районе Киева и Чернигова. Также в сегодняшней дневной сводке Генштаба ВСУ утверждалось, что враг отказался от попыток блокировать Киев.

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