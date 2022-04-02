Оккупанты стягивают силы в Белгород - ВСУ
Российские оккупанты свозят военную технику в области, граничащие с Украиной. По информации, которой владеют ВСУ, в Белгородскую область прибыл железнодорожный эшелон. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Генштабе ВСУ.
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Там уточнили, что вражескую технику привезли на железнодорожную станцию Долбино – это в 30 километрах от границы с Украиной.
В Генштабе украинской армии отметили, что это техника отдельных подразделений 4-й танковой дивизии, а также 1-й танковой армии Западного военного округа России.
В то же время, отдельные российские подразделения вывели из района Чернобыля в населенные пункты в Беларуси. Речь идет о 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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Также, согласно информации ВСУ, на Донецком направлении враг производит обстрелы и штурмовые действия на большинстве направлений.
Россияне наносят авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия враг сосредотачивается на захвате Попасной и Рубежного.
Захватчики производят огненное поражение и штурмовые действия, чтобы захватить Мариуполь. Оккупнаты начали наступление в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Но были остановлены на обоих направлениях.
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На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществляет перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Россияне проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ, применяя беспилотники.
На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть Изюма и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец. Они осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.
На Черниговском направлении продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям ВСУ.
Американский актер и продюсер Шон Пенн призвал миллиардеров во всем мире приобрести для Украины 12 истребителей, которые по техническим характеристикам превосходили бы военную авиацию страны-оккупанта РФ.
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