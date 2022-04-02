Глава Генштаба РФ плохо закончит – Арестович

Российское командование дало Путину невыполнимое обещание и скоро провалит его

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов закончит свою военную карьеру, если не выполнит данное им обещание захватить Донбасс в ближайшие дни. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире украинских телеканалов.

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По его словам, Герасимов уже пообещал Кремлю провести успешное наступление на востоке Украины и за 3-4 дня полностью захватить Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

"Герасимов сделал досадную ошибку и, пожалуй, закончит свою карьеру плохо. Еще один досадный, печальный урок", – заявил Арестович.

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По мнению Арестовича, имеющихся в наличии резервов России не хватит, чтобы выполнить такую задачу в столь сжатые сроки. Советник считает, что российское военное командование неадекватно оценивает ситуацию на фронте.

Напомним, в Генштабе рассказали о планах войск РФ. В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины было привлечено до 75 БТГр. Сейчас на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр.

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