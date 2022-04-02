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Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 2 апреля

Россия продолжает терять людей и технику в войне против Украины
 |  Автор: Юрий Кобзар
Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 2 апреля
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла уже почти 18 тысяч солдат и офицеров. Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Так, за период с 24 февраля по 2 апреля ВСУ уничтожили:

  • около 17800 живой силы противника,
  • 631 танк,
  • 1776 боевых бронированных машин,
  • 3167 артиллерийских систем,
  • 100 РСЗО,
  • 54 едины средств ПВО,
  • 143 самолета,
  • 134 вертолета,
  • 1236 автомобилей,
  • 7 кораблей и катеров,
  • 76 цистерн с ГСМ,
  • 87 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 24 единицы специальной техники,
  • 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

facebook.com/GeneralStaff.ua
facebook.com/GeneralStaff.ua

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В Генштабе подчеркнули, что данные являются приблизительными. Точный подсчет осложнен высокой интенсивностью боев.

Напомним, в Офисе президента считают, что РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока. Война не должна превратиться в затяжной конфликт на истощение.

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