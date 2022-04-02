Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 2 апреля

Россия продолжает терять людей и технику в войне против Украины

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла уже почти 18 тысяч солдат и офицеров. Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Так, за период с 24 февраля по 2 апреля ВСУ уничтожили:

около 17800 живой силы противника,

631 танк,

1776 боевых бронированных машин,

3167 артиллерийских систем,

100 РСЗО,

54 едины средств ПВО,

143 самолета,

134 вертолета,

1236 автомобилей,

7 кораблей и катеров,

76 цистерн с ГСМ,

87 БПЛА оперативно-тактического уровня,

24 единицы специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

facebook.com/GeneralStaff.ua

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В Генштабе подчеркнули, что данные являются приблизительными. Точный подсчет осложнен высокой интенсивностью боев.

Напомним, в Офисе президента считают, что РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока. Война не должна превратиться в затяжной конфликт на истощение.

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