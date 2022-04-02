Потери РФ в войне с Украиной: Данные на 2 апреля
С начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла уже почти 18 тысяч солдат и офицеров. Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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Так, за период с 24 февраля по 2 апреля ВСУ уничтожили:
- около 17800 живой силы противника,
- 631 танк,
- 1776 боевых бронированных машин,
- 3167 артиллерийских систем,
- 100 РСЗО,
- 54 едины средств ПВО,
- 143 самолета,
- 134 вертолета,
- 1236 автомобилей,
- 7 кораблей и катеров,
- 76 цистерн с ГСМ,
- 87 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 24 единицы специальной техники,
- 4 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.
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В Генштабе подчеркнули, что данные являются приблизительными. Точный подсчет осложнен высокой интенсивностью боев.
Напомним, в Офисе президента считают, что РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока. Война не должна превратиться в затяжной конфликт на истощение.
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